Große Sorgen bei Formel-1-Team! Zieht Hersteller bald den Stecker?

„Es war nach den Testfahrten zu befürchten, jetzt ist es bittere Realität“, bilanziert Ocon die aktuelle Performance von Alpine. Pierre Gasly macht immerhin Hoffnung: „Das Auto fühlt sich gar nicht so schlecht an. Ich denke, wir können im Laufe der Saison noch zulegen.“

Kosten nicht das Problem, aber das Image

Renault ein wankelmütiger Hersteller

Dazu kommt: Renault war zwar schon beim allerersten Grand Prix 1906 dabei und dort mit Ferenc Szisz am Steuer auch der Sieger. Aber Renault war auch schon immer ein sprunghafter Hersteller: 1977 mit einem Turbo in die Formel 1 gekommen und damit eine Revolution ausgelöst (wenn Renault auch nie selbst Weltmeister war), war als Werksrennstall 1985 und als Motorenhersteller 1986 wieder Schluss. Mit dem Ende der Turbo-Ära kehrten die Franzosen 1989 als Motorenlieferant zurück (mit drei Titeln auch erfolgreich), Ende 1997 stieg Renault wieder aus. Nur um 2000 das Benetton-Team zu kaufen und es 2002 zu Renault zu machen. 2010 verkaufte man das Team an Genii Capital (Lotus) – und 2016 von denen wieder zurück. Eine On-Off-Beziehung also.