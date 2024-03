Skandal bei Red Bull: Horner reagiert auf Verstappen-Angrifff

Nach Darstellung von Teamchef Christian Horner ist bei Red Bull Racing trotz des offenen Angriffs durch Jos Verstappen ein gemeinsamer Weg in die Zukunft möglich. Man sei sich einig, es gehe nun darum, „nach vorne zu schauen, das ist in jedermanns Interesse“, sagte Horner vor dem Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien (Samstag, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) mit Blick auf den Vater von Weltmeister Max Verstappen.

"Wir beide haben das größte Interesse, dass seinem Sohn das bestmögliche Auto zur Verfügung steht", so Horner weiter. Es habe eine "Diskussion" nach dem vergangenen Rennen in Bahrain gegeben: "Ich werde die Inhalte nicht preisgeben, aber sie wurde geführt."

Verstappen forderte Rücktritt von Horner

Jos Verstappen hatte in den Stunden nach dem ersten Rennen der Saison am vergangenen Samstag in mehreren Interviews Horners Rücktritt als notwendig bezeichnet. „Es wird hier Spannungen geben, so lange er in seiner Position ist“, wurde der 51-Jährige von der englischen Daily Mail zitiert: „Das Team läuft Gefahr, zerrissen zu werden.“