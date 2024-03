Formel 1: Wegen Horner-Skandal! Verstappen Sr. plant wohl Renn-Boykott

Formel 1: Horner war nicht zur Verstappen-Feier in Dubai eingeladen

Da die Stimmung im Team inzwischen an einem Tiefpunkt angelangt sei, soll sich der Ex-Rennfahrer dazu entschieden haben, auf die Reise nach Saudi-Arabien zu verzichten. Mit diesem Boykott heizt er die Entlassungs-Forderungen allerdings weiter an.

Als Jos am Montag nach dem Rennen seinen Geburtstag in einem Luxus-Hotel in Dubai feierte, war Horner dementsprechend nicht eingeladen, obwohl er ebenfalls in Dubai vor Ort war.Anders, als zum Beispiel Helmut Marko. Der 80 Jahre alte Berater und Verstappen-Förderer war selbstverständlich anwesend.