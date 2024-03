"Sie haben geglaubt, sie schlagen uns“: Red Bull stichelt nach Formel-1-Qualifying in Melbourne

Diesmal deutete wirklich alles auf eine Ferrari-Pole hin - im 2. und 3. Training hatte Charles Leclerc die Nase vorn, in Q1 und Q2 war jeweils Carlos Sainz Schnellster, während Red-Bull-Pilot Max Verstappen über heftiges Untersteuern klagte.

Doch als es im dritten Qualifying-Abschnitt für den Großen Preis von Melbourne ( Sonntag ab 5 Uhr im LIVETICKER ) dann wirklich zählte, zauberte Max Verstappen eine Traumrunde in den Asphalt und Sainz sowie Leclerc blieben lediglich die Positionen zwei und vier.

Verstappen legt zu - Strafe für Red-Bull-Teamkollege Pérez

Für Marko lag die Verbesserung im Laufe des Qualifyings an einer „unglaublichen Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren, den Reifentechnikern und Max. Es sind minimalste Änderungen im Druck und am Frontflügel.“ Aber auch Verstappen habe sich im entscheidenden Versuch sehr schlau verhalten, was das Reifenmanagement betrifft.