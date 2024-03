Verstappen zu Wechsel: "Dinge müssten verrückt laufen"

Red Bull dominierte die Formel 1 in den vergangenen beiden Jahren nach Belieben, 2023 gewann Verstappen 19 von 22 Grand Prix. Beim Großen Preis von Saudi-Arabien (Samstag ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Dschidda peilt er saisonübergreifend seinen neunten Sieg in Folge an. Den Rekord (10 in Serie) stellte er erst im vergangenen Jahr auf.