Lewis Hamilton: Er wechselt auch wegen Michael Schumacher

Für jeden Fahrer sei „diese Historie mit Michael Schumacher“ etwas Großes, sagte Hamilton am Freitag im Rahmen der Tests in Bahrain: „Jeder von uns hat sich gefragt, wie es ist, in der roten Garage zu sitzen, zum Grand Prix nach Italien zu kommen, die Tifosi, dieses Meer aus Rot zu sehen. Dort kann man nur in Ehrfurcht stehen.“