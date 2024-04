Ehefrau stinksauer! Lage um Formel-1-Genie spitzt sich zu

Die Rede ist von der Ehefrau von Red-Bulls-Superhirn Adrian Newey (65). Amanda, Südafrikanerin, ist, so erfuhr SPORT1 , extrem sauer auf Horner. Grund: Der hatte ihr zuerst ein Fahrerlagerticket für ein Rennen im vergangenen Jahr verweigert und wenig später seinem Ex-Kumpel Newey in Amandas Anwesenheit mitgeteilt, er sei nicht der alleinige Grund für Red-Bulls-Siegesserie. Seitdem ist die Atmosphäre vergiftet.

Newey nimmt zu Gerüchten Stellung

Eine klare Absage an mögliche Wechselgedanken hört sich anders an, zumal Newey auch noch nachlegt: „Ich wollte Designer sein, seit ich 10 oder 12 bin – idealerweise in der Formel 1″. Allein: Die Königsklasse hat auch andere Teams. Und dass er durchaus frei wäre zu wechseln, deutet der Daniel Düsentrieb der Formel 1 mit folgendem Satz an: „Ich neige dazu, nicht allzu langfristig zu planen.“