Formel1-Pilot schockt Fans vor Miami GP mit Schnittwunde im Gesicht

Was war denn da los? McLaren-Pilot Lando Norris hat es offensichtlich mächtig krachen lassen und sich dabei eine dicke Schnittwunde im Gesicht zugezogen.

Der Formel-1 -Pilot wurde in den sozialen Medien mit einer Schnittwunde im Gesicht abgebildet, nachdem er anscheinend die Feierlichkeiten zum niederländischen Nationalfeiertag am 27. April etwas zu heftig genossen hatte. Es kursieren Bilder, die den 24-Jährigen mit einem blutigen Verband im Gesicht zeigten - obwohl er gut gelaunt wirkte.

Auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie Norris gemeinsam mit Kumpel und Star-DJ Martin Garrix den „Königstag“ auf einem Boot in Amsterdam feierte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

McLaren-Pilot Norris an Glasscherbe verletzt?

Wie die DailyMail berichtet, dürfte sich der Brite versehentlich an einer Glasscherbe die Nase verletzt haben. Seine Teilnahme am Spektakel in Miami gilt jedoch nicht als gefährdet.