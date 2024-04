Formel-1-Experte kanzelt Mercedes ab

Für Mercedes läuft es auch in der neuen Formel-1-Saison nicht rund. Nach vier Rennen belegen die Silberpfeile in der Teamwertung abgeschlagen nur den vierten Rang. Der Rückstand auf das Red-Bull-Team um Weltmeister Max Verstappen beträgt bereits 107 Punkte.

Formel-1-Experte Danner attackiert Mercedes

„Das ist natürlich schon eine Katastrophe, was wir da mitverfolgen dürfen“, erklärte Danner im Rahmen des Formel-1-Talks im Salzburger Hangar-7 bei der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7″ von ServusTV. „Nicht nur Hamiltons Standpunkt, dass er sich einen abfährt und nirgends ankommt – auch was das Team angeht. Und mit einem Teamchef, der auch nicht mehr so richtig weiß, was er sagen soll. Er ärgert sich schon – auf der anderen Seite sagt er aber, wir waren ganz gut in Suzuka.“