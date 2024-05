Formel 1: Mercedes-Boss fährt nächste Attacke!

Der Streit zwischen Toto Wolff und Oliver Mintzlaff ist noch längst nicht ad acta gelegt. Ursächlich für den Zoff war die Kritik von Mintzlaff an Mercedes wegen des öffentlichen Buhlens um Max Verstappen .

In einem Interview mit den Salzburger Nachrichten hat Wolff nun erneut gegen den Geschäftsführer von Red Bull geschossen. „Ich bin mir nicht sicher, ob Mintzlaff das erfüllt, was sich Dietrich Mateschitz in Bezug auf sein Vermächtnis von ihm erwartet hat“, polterte der Mercedes-Sportchef.