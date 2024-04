Formel-1-Gigant crashte zu Tode - wenige Stunden nach Auftritt im ZDF-Sportstudio

Jim Clark prägte den Formel-1-Mythos Lotus

James Clark, wie der am 4. März 1936 geborene Schotte eigentlich hieß, hatte die Königsklasse in den sechziger Jahren im Sturm erobert.

1963 und 1965 führte Clark Lotus zum WM-Titel in der Formel 1, im Jahr seines zweiten Titels schrieb er nebenbei noch Geschichte als erster europäischer Sieger des 500-Meilen-Rennens in Indianapolis.

Mit 25 Siegen in 72 Rennen stellte Clark einen neuen Rekord auf und übertrumpfte den fünfmaligen Weltmeister Juan Manuel Fangio. Für die damalige Zeit, mit deutlich weniger Rennen und vor allem auch weit höherer Ausfallquote aufgrund der weniger berechenbaren Gefährte, war Clarks Quote gigantisch.

ZDF-Moderator wünschte Stunden vor dem Crash: „Hals- und Beinbruch!“

Im Jahr 1968 nahm Clark seinen dritten WM-Titel in Angriff, machte im April aber – auch das eine Eigenheit der damaligen Zeit – einen Abstecher in eine andere Rennklasse, die Deutschland-Trophy im Rahmen der Formel-2-EM.

Tragische Ironie: Clark hatte eigentlich stattdessen lieber ein Sportwagenrennen im englischen Brands Hatch bestritten und war dafür auch schon offiziell gemeldet. Arbeitgeber Lotus hatte unter dem Druck seines Tabak-Sponsors aber kurzfristig den Wunsch angemeldet, dass Clark stattdessen zu Werbezwecken in Hockenheim an den Start gehen sollte.

Die Ursache von Jim Clarks Unfall? Bis heute ungeklärt

Am Tag danach stand das Hockenheim-Rennen auf dem Programm, unter schwierigen Bedingungen in mehrfacher Hinsicht: Das Wetter war kalt und regnerisch, Clarks Lotus schon im Qualifying - bei dem er nur auf Rang 7 gelandet war - von Materialproblemen geplagt.

„Das Auto hat kaum Grip, erwartet nicht zu viel von mir“, zitierte Mechaniker Dave Simms Clarks letzte Worte vor dem Start. In der vierten Runde des Rennens nahm das Unheil seinen Lauf: Bei einem Tempo von etwa 250 km/h kam Clark um 12.39 Uhr von der Strecke ab und krachte in die Bäume.

Der Tod fuhr in der Formel 1 von damals immer mit

Die Tragödie um Clark war kein Einzelfall in einer Zeit, in der die Fahrsicherheit im Rennsport nicht weit fortgeschritten war: Am 7. Mai 1968, exakt einen Monat nach Clark verunglückte auch Mike Spence, der Fahrer, der ihn bei Lotus ersetzte, beim Training in Indianapolis tödlich. Nochmal genau zwei Monate darauf kam der Franzose Jo Schlesser beim Großen Preis von Frankreich ums Leben.