Formel 1: Herber Rückschlag für Ferrari-Star! Red Bull stichelt nach Pole-Erfolg

Charles Leclerc hat im Qualifying zum Großen Preis von Japan einen Rückschlag erlebt. Der Ferrari-Pilot, der beim vergangenen Rennen in Australien noch den zweiten Platz hinter seinem Teamkollegen gefeiert hatte, landete in Suzuka nur auf einem enttäuschenden achten Platz .

„Das ist das Beste, was ich tun kann. Wirklich, ich verstehe es nicht“, zeigte sich Leclerc nach seiner Runde frustriert. Auf Max Verstappen fehlte am Ende über eine halbe Sekunde.

Das Maß der Dinge war erneut Verstappen, der vor seinem Teamkollegen Sergio Perez seine dritte Japan-Pole in Serie sowie seine 36. Karriere-Pole holte.

Marko stichelt gegen Leclerc

„Unser Upgrade hat sehr gut funktioniert. Wir haben unsere Abstimmung so hinbekommen, dass es zumindest im Qualifying gereicht hat“, zeigte sich Red-Bull-Berater Helmut Marko nach der Session zufrieden. Zudem konnte sich der Österreicher eine kleine Spitze gegen Ferrari nicht verkneifen: „Nachdem mit Leclerc unser schärfster Konkurrent bei den Long Runs nur auf Platz acht startet, bin ich auch optimistisch für das Rennen.“

Als größten Konkurrenten für das Rennen sieht Marko derweil Leclercs Teamkollegen und Melbourne-Sieger Carlos Sainz, der auf Platz vier fuhr. „Das Überholen ist hier nicht einfach. Bis du dich von acht vorkämpfst, sind meistens die Reifen schon mehr beansprucht. Sainz ist derzeit überhaupt in einer unglaublichen Form“, lobte der 80-Jährige.

Überraschung! Abschiedsplan heizt Gerüchteküche an

Schlägt Verstappen in Japan zurück?

McLaren-Pilot Lando Norris zeigte ebenfalls eine starke Runde im letzten Qualifying-Abschnitt, die am Ende für Platz drei reichte. Nur zwei Zehntel fehlten zur ersten Startreihe. Bereits im letzten Jahr konnte der britische Rennstall in Japan überzeugen, sowohl Norris als auch Piastri fuhren damals im Rennen aufs Podium.

Formel 1: Hülkenberg mit „mittelschwerer Sensation“

Nico Hülkenberg schaffte es auf einer herausfordernden Strecke für den Haas ins Q2 und bezeichnete dies im Anschluss bei Sky als „mittelschwere Sensation“. Weniger als ein Zehntel fehlten am Ende zu einem Einzug in die Top 10. Während der einzige deutsche Fahrer im Feld am Sonntag von Startplatz zwölf ins Rennen gehen wird, verabschiedete sich sein Teamkollege Kevin Magnussen bereits im Q1.