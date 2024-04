Formel 1: Hülkenberg sorgt für "mittelschwere Sensation"

Nico Hülkenberg macht derzeit wirklich jeden Spaß mit: Für Sky setzte der 36-jährige Deutsche auf dem Weg vom Suzuka Circuit Hotel an die japanische Traditionsrennstrecke sogar das Luigi-Cap auf und nahm neben dem Reporter mit einer Super-Mario-Mütze Platz. Hülkenberg als lustiger Klempner aus der Videospiele-Welt.

Das zeigt: Die Laune beim Emmericher ist gut. Logisch, denn er gilt als Wunschkandidat von Audis Formel-1-CEO Andreas Seidl. Im Herbst seiner Karriere könnte Hülkenberg so noch mal das ganz große Los ziehen und einen Werksvertrag bekommen.

Dass die Verpflichtung durch den deutschen Automobilkonzern, der das Sauber-Team bereits komplett übernommen hat und ab 2026 auch mit den vier Ringen auf der Nase des F1-Renners antreten will, verdient ist, beweist Hülkenberg von Rennwochenende zu Rennwochenende. In Saudi-Arabien und Australien holte er mit dem unterlegenen Haas Punkte, in Suzuka belegte er im Qualifying einen starken zwölften Platz.