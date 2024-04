Formel 1: "Mercedes von Ferrari bloßgestellt" Pressestimmen von Suzuka

Beim Großen Preis von Japan wurde wieder das alte Bild hergestellt. Nachdem Max Verstappen zuvor in Australien wegen einem Bremsproblem ausgefallen ist, sicherte er sich am vergangenen Wochenende wieder einen ungefährdeten Sieg. Auch sein Teamkollege fand zu alter Stärke zurück und sicherte dem Red Bull-Team einen Doppelerfolg. Dahinter entwickelt sich Ferrari allmählich zur klaren zweiten Macht.

England

The Sun: „Max Verstappen kehrt beim Großen Preis von Japan auf die Siegerstraße zurück, während die Flaute von Lewis Hamilton anhält. Carlos Sainz konnte seinen Sieg in Australien nicht untermauern.“

So offensiv baggert Wolff an Verstappen

Niederlande:

De Telegraaf: „Dominanter Max Verstappen stellt in Japan die Ordnung wieder her. Nach seinem Aus in Australien machte Max Verstappen in Japan kurzen Prozess mit der Konkurrenz.“