Der Held, der gar nicht ins Klischee der Formel 1 passt

Lando Norris passt mit seiner Attitüde eigentlich gar nicht so recht in die Formel 1 . Der Brite ist nicht der typische Motorsport-Macho, der sich für besser als alle anderen hält. Der meint, er hätte die Rennfahrer-Weisheit mit Löffeln gefressen.

Der 24-Jährige wird in den sozialen Medien von den Teenie-Mädels gefeiert, sie schwärmen, himmeln ihn an, auch wenn er das portugiesische Supermodel Magui Corceiro datet. Seinen weiblichen Fans ist das ebenso egal wie die Tatsache, dass er in seiner Karriere bereits 15 Mal auf das Podium fuhr.