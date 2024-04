Unter dieser Bedingung kehrt Vettel in die F1 zurück - Red-Bull-Berater vielsagend

Auf den Tag genau vor 15 Jahren bescherte Sebastian Vettel Red Bull in Shanghai den ersten Formel-1-Sieg der Teamgeschichte, und laut Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat der viermalige Weltmeister aus Heppenheim wieder große Lust auf die Königsklasse - sofern die Voraussetzungen stimmen.

„Ich glaube, er will es, wenn er die Chance sieht, irgendwo ein Top-Auto zu ergattern. Dann ist er dazu bereit“, sagte Marko am Freitag am Sky-Mikrofon.