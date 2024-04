Schock-Diagnose für früheren F1-Star

Vor 16 Jahren war er noch Teamkollege von Lewis Hamilton in der Formel 1, vor einigen Monaten bekam er aber eine absolute Schock-Diagnose. Bei Heikki Kovalainen wurde eine Aortenaneursyma festgestellt, was eine sackförmige Erweiterung in den Gefäßwänden der Hauptschlagader ist. Bei der Routineuntersuchung wurde auch bei der Halsschlagader ein besorgniserregender Zustand festgestellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Letzte Woche musste der einmalige Rennsieger sich deswegen einer Operation am offenen Herz unterziehen. Nun meldete er sich in den sozialen Medien zu Wort: „Die Operation verlief gut, wir haben genau das erreicht, was wir wollten“, berichtete er. Bei dem Eingriff, der von einem „wunderbaren Ärzteteam“ durchgeführt wurde, musste der erkrankte Teil der Hauptschlagader entfernt und durch ein künstliches Teil ersetzt werden.

Die Tage nach dem Eingriff hätte sich der Rennfahrer etwas unwohl gefühlt, mittlerweile befindet er sich aber bereits wieder zu Hause und setzt seine Reha dort fort. „Die Aussichten sind recht gut. Es besteht die Möglichkeit, sich vollständig zu erholen und wieder fit zu werden. Die Zeit wird zeigen, wie das klappt“, erzählte Kovalainen.

Ob er in seinem Leben nochmal in einen Rennwagen steigen kann, lässt er offen, sagte aber: „Wenn Dinge gut laufen, kehre ich hoffentlich bald zu alten Routinen zurück“.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kovalainen fuhr fünf Jahre in der Formel 1

Zu den Routinen gehörte in den vergangenen Jahren zweifelsohne auch der Rennsport. Von 2007 bis 2012 war der Finne als fester Fahrer in der Formel 1 aktiv, fuhr dort für Renault, McLaren, Lotus und Caterham. Insgesamt ging er bei 111 Rennen an den Start, seinen einzigen Sieg holte er beim Großen Preis von Ungarn im Jahr 2008. Damals ging er als 100. Rennsieger in die Geschichtsbücher ein.