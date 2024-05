Einstieg in die Formel 1? FIA-Boss mit Angebot an Andretti

F1-Boss schießt gegen Andretti

Ob es letztlich dazukommen wird, ist jedoch fraglich. Laut einem Bericht von motorsport-total.com ist es im Rahmen von Grand Prix in Miami zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Mario Andretti und Liberty-Boss Greg Maffei gekommen. Dabei soll der Chef vom Formel-1-Eigentümer in Richtung Andretti gesagt haben: „Mario, ich werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, damit Michael nie in die Formel 1 einsteigen kann!“