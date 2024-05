Formel 1: Heidfeld nach Norris-Sieg wieder Rekordhalter

Kuriosität um Nick Heidfeld! Der ehemalige Formel-1-Pilot hat nach dem Sieg von Lando Norris (McLaren) in Miami wieder einen Rekord zugesprochen bekommen. Der Deutsche ist der Fahrer, der am häufigsten auf dem Podium stand, aber nie ein Rennen gewonnen hat.

Bis zum Anfang des Jahres hatte Heidfeld den Rekord bereits inne, ehe ihn Norris ablöste, indem er in Australien sein 14. Podiumsplatz holte. Bis Sonntag baute der McLaren-Pilot die Serie zwar bis auf 15 aus, doch in Miami gewann der 24-Jährige im 110. Anlauf seinen ersten Grand Prix. Aufgrund des Erfolgs fiel Norris somit aus der Statistik heraus, die nun wieder Heidfeld anführt.

McLaren-Pilot legt den Spitznamen „Lando No Wins“ ab

Traurig über den verlorenen Rekord war Norris aber natürlich nicht: „Ich bin happy, dass wir das Thema jetzt begraben können und ich einige Kritiker Lügen strafe. So sehr ich es auch mag, das zu sehen, wenn ich auf Instagram gehe und all die Kommentare von Leuten like, die mich beleidigen - das liebe ich wirklich sehr - bringt mich das mehr als alles andere zum Lachen“, sagte er anschließend und freute sich darüber, dass er den schelmischen Spitznamen „Lando No Wins“ ablegen konnte.

Heidfeld zuletzt in der Formel E aktiv gewesen

Heidfeld ging von 2000 bis 2011 für verschiedenste Teams in der Formel 1 an den Start, bevor ihn Lotus (heute Alpine) im Laufe der Saison 2011 aufgrund von ausbleibenden Ergebnissen rausschmiss. Im Anschluss daran fuhr er für mehrere Jahre noch in verschiedenen Rennserien. In der Formel E, wo er zuletzt aktiv war, bekam er aber 2018 keinen festen Sitz mehr. In der Sieglos-Statistik steht er noch vor dem Schweden Stefan Johansson und dem Neuseeländer Chris Amon.