Formel 1: Überraschendes Comeback - mit neuer Chance für Mick Schumacher?

Er ist wieder da. Und wie! SPORT1 kann die Berichte von italienischen und französischen Medien (u. a. L‘Équipe ) bestätigen, wonach Flavio Briatore künftig als eine Art Berater bei Alpine fungieren und dem Team, das derzeit nur im Mittelfeld hinterherfährt , so auf die Sprünge helfen soll.

Briatores Verpflichtung soll auf besonderen Wunsch von Renault-Vorstand Luca de Meo erfolgen. Der Italiener soll sich dabei vor allem auf strategische Entscheidungen in Sachen Personal und Formel-1 -Politik konzentrieren.

Flavio Briatore (l.) kehrt in verantwortlicher Position zu Alpine zurück

Alpine hat die Rückkehr Briatores bislang weder bestätigt noch dementiert, allerdings ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es: „Als Team stehen wir in Kontakt mit zahlreichen Experten aus dem Sport, um unsere Leistungen zu verbessern. Wir ziehen alle möglichen Inputs in Betracht und setzen auf den Rat von Experten, die bereits erfolgreich waren. Wir werden aber nicht über einzelne Personen sprechen.“

Formel 1: Briatore Berater bei Alpine

Nach SPORT1 -Informationen ist die Entscheidung pro Briatore bereits gefallen. Dabei ist der Paradiesvogel nicht unumstritten. 2009 wurde er wegen der Crashgate-Affäre in Singapur 2008, als er Nelson Piquet junior für eine Safetycar-Phase absichtlich in die Mauer fahren ließ, lebenslang gesperrt. Die Sperre wurde 2010 jedoch von einem französischen Gericht wieder aufgehoben.

Briatores Engagement bei Alpine ist ein rauschendes Comeback für einen der ehemaligen Paten der Formel 1. Gemeinsam mit Michael Schumacher formte er Benetton (1995 mit Renault-Motoren) zum WM-Team und wiederholte das Kunststück 2005 und 2006 mit Fernando Alonso und dem Renault-Werksteam. In den beiden Fabriken von Renault-Tochter Alpine in Viry-Chatillon (Motor) und Enstone (Chassis) kennt er sich also bestens aus.