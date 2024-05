Verstappen gewinnt Sprint in Miami - Hülkenberg stark

Max Verstappen hat die eigenen Zweifel besiegt und auch den Sprint der Formel 1 in Miami gewonnen. Der Weltmeister im Red Bull setzte sich am Samstag vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und seinem Teamkollegen Sergio Perez durch. In der Qualifikation für das Kurzrennen hatte Verstappen sehr mit seinem Auto gekämpft - und dennoch den ersten Startplatz geholt. Am Samstagabend deutscher Zeit (22.00 Uhr) steigt noch das Qualifying zum Großen Preis von Miami am Sonntag (22.00 Uhr/jeweils Sky).