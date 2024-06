Ein "Ding-Dong" ohne Folgen? Sainz und Leclerc bei Ferrari

Formel-1 -Star Carlos Sainz hob die Augenbrauen und überlegte kurz. Doch nicht die Frage nach dem Konflikt mit Charles Leclerc beschäftigte ihn in diesem Moment - eher der englische Ausdruck „Ding-Dong“ für „Streit“, den er soeben gelernt hatte.

"Es war nicht unser erster Ding-Dong und es wird auch nicht der letzte sein", antwortete der Spanier also gut gelaunt: "Wir haben ja ein bis zwei Ding-Dongs pro Jahr. Bisher haben wir die kleinen Ding-Dongs aber immer unter uns geklärt."

Vor dem Großen Preis von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr) sind die Spannungen bei Ferrari mal wieder Thema, denn am vergangenen Wochenende waren sie offen zutage getreten. Kurz nach dem Start beim Spanien-GP in Barcelona hätte eine Berührung der beiden roten Autos beinahe zum Crash geführt, nach dem Rennen ließen beide dann öffentlich verbale Spitzen gegen den jeweils anderen los.