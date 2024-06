Eine Achterbahnfahrt der Gefühle - erst Brand, dann Pole in Barcelona

Ein Samstag, den das ganze Team von McLaren so schnell nicht vergessen wird. Zwischen dem Brand sowie der Evakuierung der Hospitality des Formel-1-Rennstalls und der Pole Position von Fahrer Lando Norris lagen nur rund drei Stunden. Der Qualifying-Tag in Barcelona entwickelte sich zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle.

Vor Beginn des 3. Freien Trainings beim Großen Preis von Spanien (ab 15 Uhr im Liveticker) hatte es in dem Gebäude plötzlich eine starke Rauchentwicklung gegeben, Fahrer, Gäste und sämtliche Teammitglieder wurden rasch evakuiert. Die anrückende Feuerwehr bekämpfte den Brand, auch Sanitäter und Rettungswagen waren vor Ort.

Offizielle und Fahrer wurden bei dem Brand nicht verletzt. Allerdings mussten drei Personen ins Medical Centre gebracht werden, eine Person wurde wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung sogar in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

McLaren-Boss: „Ein außergewöhnlicher Tag“

„Es war ein außergewöhnlicher Tag für uns“, erklärte McLaren-Boss Zak Brown bei Sky und berichtete, dass sie in ihrer Hospitality ein ernstes Feuer gehabt hätten und es ein paar Stunden gedauert habe, um den Brand zu löschen.

„Wir haben Hilfe von der Feuerwehr, der Formel 1 und allen anderen Teams kommen. Da wurde von allen Beteiligten ein sehr guter Job gemacht“, lobte Brown. Der 52-Jährige leitete in der Folge auf das Sportliche über und sagte begeistert: „Den anderen Brand hat Lando auf der Rennstrecke ausgelöst.“

Sein Schützling hatte bereits in den Trainingssessions überzeugt, lief der Musik in Q1 und Q2 jedoch zunächst hinterher. Doch dann ging der Brite auf seine letzte Runde in Q3 und flog fast über die Strecke.