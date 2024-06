Ferrari-Urgestein vor Rückkehr in die Formel 1?

Nach fast 28 Jahren endete 2022 das Kapitel Mattia Binotto bei Ferrari, nachdem er zuvor in verschiedenen Positionen für die Scuderia tätig war. Rund eineinhalb Jahre nach seinem Abschied steht der ehemalige Teamchef möglicherweise vor einer Rückkehr in die Formel 1 .

Verdächtiger Besuch bei Aston Martin

Auslöser dieser Gerüchte ist ein Besuch des Italieners in der Aston-Martin-Hospitality in Imola. Vor Ort habe es Gespräche mit den Verantwortlichen gegeben. In welcher Funktion Binotto bei Aston Martin einsteigen könnte, ist noch unklar. Möglich sei, dass er den Posten des Teamchefs von Mike Krack übernehme, auch ein Wechsel in eine höhere Position stehe im Raum.