Formel-1-Altmeister Alonso rügt sein Team: "Härter arbeiten, weniger reden"

Fernando Alonso beendet das Rennwochenende in Spanien ohne Punkte. Der Aston-Martin-Fahrer wütet nach der Leistung seines Teams.

Keine Punkte für Fernando Alonso bei seinem Heim-Rennen! Den Großen Preis von Spanien schloss der Aston-Martin-Pilot auf dem zwölften Platz ab und war nicht in der Reichweite für Punkte. Ähnlich erging es seinem Teamkollegen Lance Stroll mit Platz 14.

Alonso und Aston Martin ohne Rhythmus

Der 42-Jährige forderte von seinem Team: „Es ist an der Zeit, härter zu arbeiten und weniger zu reden. Wir müssen einfach mehr liefern.“ In Barcelona startete Alonso aufgrund der Strafe von Sergio Pérez von Platz zehn, doch verlor direkt beim Start zwei Ränge.

Damit haderte er, denn seiner Meinung nach sei es auf dieser Strecke besonders wichtig, in den Rhythmus zu kommen: „Barcelona lügt nicht. In 66 Runden kommst du dort ins Ziel, wo du hingehörst. Wenn du den Rhythmus hast, kannst du dich früher oder später erholen, aber den hatten wir nicht.“

„Es kann dort auch schmerzhaft werden“

Der Aston-Martin-Fahrer bemängelte den wenigen Grip, wodurch er in den Kurven ins Rutschen gekommen sei. „Das hat die Reifen gekillt“, berichtete der Spanier, der zusammenfasste: „Wir waren also nicht nur nicht schnell, sondern wir haben auch die Reifen aufgefressen. Von daher war es ein schwieriges Wochenende für uns.“

Dies frustrierte Alonso und machte ihm für die Großen Preis von Österreich am kommenden Wochenende nicht viel Hoffnung. Dies lag daran, dass die Rennstrecke laut des 42-Jährigen ähnliche Charakteristika habe wie die in Barcelona. „Es kann dort auch schmerzhaft werden“, so Alonso.