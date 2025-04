Formel 1: Alarm wegen Verstappen! "Die Sorge ist groß"

Max Verstappen erlebt in Bahrain ein Rennen zum Vergessen. Bei Red Bull knirscht es hinter den Kulissen, die Sorgen um einen möglichen Abgang des Niederländers wachsen.

Max Verstappen war bedient. Nach einem gebrauchten Sonntag in Bahrain gab sich der Weltmeister keine Mühe, das Resultat schön zu reden: „Alles ging schief. Der Start, die Pace, Boxenstopps – alles.“

Platz sechs war für den Red-Bull-Star angesichts überhitzender Reifen das Maximum, und während Red Bull früher die Messlatte bei den Reifenwechseln war, stotterten diesmal auch Ampeltechnik und Schlagschrauber. Verstappen: „Keine Ahnung, was da alles falschgelaufen ist. Eine Katastrophe.“

Marko: „Mit so einer Performance wird es mit der WM nichts“

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko schlägt entsprechend Alarm: „Wir müssen Fortschritte bringen, die sich nicht in Punkten, sondern auf der Stoppuhr äußern“, sagte er bei Sky .

Seine größte Sorge: Dass Verstappen bei weiter ausbleibender Performance das Team verlässt. Marko gibt zu: „Die Sorge ist groß. Es müssen Verbesserungen kommen, mit denen er gewinnen kann. Wir dürfen nicht von Zufälligkeiten wie dem Regen in Brasilien oder der Zauberrunde in Japan abhängig sein.“

Der Grazer sieht die Probleme nicht nur beim Material, sondern auch bei der Herangehensweise und fordert: „Dass wir am Freitag ein besseres Trainingsprogramm haben, dass wir den Motor aufdrehen, um zu wissen, wo wir stehen. Wir kriegen mit Mühe und Not das Auto fürs Qualifying halbwegs hin. Der harte Reifen hat bei uns überhaupt nicht funktioniert. Wenn man mehr organisiertes Training hat, hätte man es vielleicht am Freitag schon herausgefunden.“