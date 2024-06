Formel 1: Hammer! Legende wieder zurück

Flavio Briatore gibt sein Comeback in der Formel 1. Der ehemalige Chef und Förderer von Michael Schumacher wird Berater bei Alpine.

Ein namhaftes Comeback in der Formel 1 ist perfekt: Flavio Briatore ist wieder da. Der Italiener hat sich mit dem kriselnden Alpine-Team auf eine Zusammenarbeit geeinigt. 15 Jahre nach seinem Abschied aus der Königsklasse des Motorsports kehrt der Italiener nun also an die alte Wirkungsstätte zurück.