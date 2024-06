Bestätigt! Formel-1-Cockpit wird frei - Chance für Schumacher?

Esteban Ocon (27) verlässt nach fünf Jahren am Ende der Saison den Formel-1-Rennstall Alpine. Der Vertrag des Franzosen läuft nach dem letzten Rennen der Königsklasse in Abu Dhabi (8. Dezember) aus. Ein Nachfolger für den einmaligen Grand-Prix-Sieger steht noch nicht fest, die Fahrerpaarung für das Jahr 2025 werde „zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, wie es in einer Mitteilung hieß.