Formel 1: Wird diese pikante Fahrer-Paarung zum ultimativen Fiasko?

Auch im Internet schlägt der Wechsel hohe Wellen: In der Formel-1-Community stapeln sich bereits die Memes, der Tenor geht meistens in Richtung Feinde, die nun gezwungenermaßen Freunde werden müssen. Ein besonderes Highlight ist dabei auch die Erinnerung an ein gemeinsames Gruppenbild bei den Filmfestspielen in Cannes 2018, aus dem sich Ocon und Gasly jeweils gegenseitig rausschnitten, bevor sie es auf Social Media posteten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)