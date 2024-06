Weggefährte enthüllt verrückte Schumacher-Anekdote!

Kuriose Anekdote um Michael Schumacher! Zwischen 1997 und 2004 war Nikolas Tombazis Ingenieur bei Ferrari und wie der Grieche im Podcast Beyond the Grid nun verraten hat, verschlief er einige Triumphfahrten der deutschen Formel-1 -Legende.

Um die Jahrtausendwende arbeitete Tombazis als leitender Aerodynamiker vermehrt im Ferrari-Werk in Maranello und war deswegen nicht so häufig an der Rennstrecke zugegen. „Wir arbeiteten viel im Windkanal. Daher sah ich die Rennen im Fernsehen. Und meistens schlief ich dabei ein“, erzählte der heutige Formelsport-Direktor beim Automobil-Weltverband (FIA).