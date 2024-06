Verstappen schlägt zurück: Weltmeister triumphiert in Kanada

Max Verstappen hat den vom Wetter durcheinandergewirbelten Großen Preis von Kanada gewonnen und die Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ausgebaut. Der Titelverteidiger triumphierte mit seinem Red Bull in Montreal vor den beiden Briten Lando Norris (McLaren) sowie George Russell (Mercedes) und gab damit die passende Antwort auf das aus seiner Sicht verkorkste Rennen in Monaco.

"Das war nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Das war richtig, richtig gut", funkte Verstappen an die Box: "Das fühlt sich toll an."

Doch weil es in der Folge abtrocknete, mussten die beiden in die Box und andere Reifen aufziehen, somit fanden sie sich weiter hinten wieder.

Vorne kam leistete sich Verstappen bei der Jagd nach Russell einen ganz seltenen Fehler, sodass Norris plötzlich nah heranrückte. Der McLaren-Pilot übernahm dann in der 21. Runde mit zwei starken Überholmanövern gegen Verstappen und Russell dann auch schnell die Führung. Kurz darauf kam auch Verstappen an Russell vorbei, als diesem ein Ausritt unterlaufen war.

Doch Norris' Führung war schnell Geschichte, als das Safety Car auf die Strecke kam, weil der US-Amerikaner Logan Sargeant (Williams) in die Bande gekracht war. Verstappen und Co. kamen in der Folge an die Box für einen Reifenwechsel, Norris zog erst in der Runde danach nach - und fand sich dann auf dem dritten Platz wieder.