Formel 1: Audi-Paukenschlag! Binotto neuer Boss, Seidl muss gehen

Personalhammer in der Formel 1 und neuer Wirbel um Audis Prestige-Projekt: Wie der Konzern am frühen Dienstagnachmittag überraschend bekanntgab, müssen sowohl Geschäftsführer und Teamchef Andreas Seidl als auch Verwaltungsratschef Oliver Hoffmann gehen. Als neuer Lenker übernimmt der frühere Ferrari-Teamchef Mattia Binotto zum 1. August die Leitung am schweizerischen Standort Hinwil. Der Italiener wird dabei als Chief Operating und Chief Technical Officer der Sauber Motorsport AG fungieren.