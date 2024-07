Formel 1: Heim-Sensation in Silverstone I Qualifying zum Großen Preis von England

Für Russell ist es die dritte Pole Position seiner Karriere und die zweite der Saison nach Montreal. In der vergangenen Woche siegte der 26-Jährige beim Großen Preis von Österreich, dabei profitierte er allerdings von einer Kollision von Verstappen und Norris. „Was für ein Gefühl! Anfang des Jahres hat man sich das gar nicht erträumen lassen, jetzt stehen wir drei Briten hier auf dem Podest. Danke für alles“, freute sich Russell nach dem gelungenen Qualifying am F1-Mikrofon.

Pérez-Desaster in Q1

Hülkenberg freut sich - Ferrari-Pilot enttäuscht überraschend

Der Mexikaner aus dem Weltmeister-Team von Red Bull beendete die Session am Samstagnachmittag auf Rang 19 und muss so am Sonntag aus der letzten Startreihe ins Rennen gehen. Der Teamkollege von Verstappen hatte sich in Q1 rund siebeneinhalb Minuten vor dem Ende bei regennassen Bedingungen gedreht und war im Kies gelandet. Ein Versuch, auf Slicks eine schnellere Zeit herauszufahren, scheiterte krachend.