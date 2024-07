Formel 1: Kevin Magnussen verkündet Zukunfts-Entscheidung - eine Frage ist nun offen

Kevin Magnussen verlässt Haas am Ende der Saison. Offen ist, wer bei dem Formel-1-Rennstall übernimmt.

Kevin Magnussen verlässt Haas am Ende der Saison. Offen ist, wer bei dem Formel-1-Rennstall übernimmt.

Bei Kevin Magnussen ist die Entscheidung gefallen: Der dänische Rennfahrer wird den Formel-1 -Rennstall Haas am Ende der Saison verlassen. Das gab der 31-Jährige in einem Statement selbst bekannt.

„Es war eine unglaubliche Reise, sieben Saisons mit Höhen und Tiefen, vielen großen Momenten und fantastischen Erinnerungen, und ich möchte allen im Team danken - ich bin gesegnet, für so ein großartiges Team gefahren zu sein“, schrieb Magnussen auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Wo seine Zukunft liegt, wollte er noch nicht verraten. An seine Fans gerichtet sagte er: „Eure Unterstützung bedeutet mir so viel, und ich freue mich darauf, die nächste Phase meiner Rennsportreise mit euch allen zu teilen. Bis dahin konzentriere ich mich voll und ganz darauf, für den Rest des Jahres mit dem MoneyGram Haas F1 Team alles zu geben, was ich habe.“