Formel 1: Klausel bestätigt! Pérez droht Red-Bull-Aus

Was sind Verträge in der Formel 1 wert? Diese Fragen stellt sich wohl Sergio Pérez. Denn trotz eines neuen Vertrags bei Red Bull muss der Mexikaner um sein Cockpit bangen - und das schon im Sommer.

RB-Chefberater Helmut Marko hat nämlich den Druck auf Pérez erhöht. „Wir haben eine Situation, in der unser zweiter Fahrer leider nicht die Leistung bringt, die er bringen sollte. Deshalb werden wir in der Sommerpause eine Bewertung vornehmen, was wir tun werden“, zitiert grandprix247.com den 81 Jahre alten Österreicher.