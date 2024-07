Formel 1: "Max ist richtig sauer" - Verstappen sitzt in einer Zwickmühle fest

Ausgerechnet vor seinem ersten von zwei Heimrennen in den Ardennen-Hügeln von Spa-Francorchamps (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) befindet sich Weltmeister Max Verstappen (26) auf einer emotionalen Talfahrt. Belgien ist das Heimatland seiner Mutter Sophie, der Große Preis kommenden Sonntag ist das letzte Rennen vor der Sommerpause.

Die zweite Saisonhälfte wird mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort eröffnet.

Unruhe bei Red Bull belastet den Weltmeister

Doch im Gegensatz zu den letzten Jahren hält sich die Freude des Weltmeisters auf seine beiden Wohnzimmer in Grenzen. Es kracht zu sehr hinter den Kulissen im Red-Bull-Gebälk. Chefberater Helmut Marko gibt im Gespräch mit SPORT1 zu: „Max ist richtig sauer. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass seine Stimmung wieder besser wird. Unser Auto muss wieder besser werden. Leider haben die Updates nicht so funktioniert, wie wir wollten.“

Doch allein sportliche Gründe sind es nicht, die Verstappen gerade an sein emotionales Limit bringen. 76 Punkte Vorsprung hat der Niederländer in der WM-Wertung vor seinem härtesten Konkurrenten, dem britischen McLaren-Piloten Lando Norris. Bei noch elf zu fahrenden Rennen an sich kaum noch aufzuholen - auch wenn McLaren im Moment das klar schnellere Auto hat.