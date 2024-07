Formel 1: Riesen-Zoff um Verstappen! "Ernst der Lage nicht erkannt"

Max Verstappen wird nach einem Crash mit Lewis Hamilton in Ungarn nur Fünfter. Schlimmer ist aber der interne Streit mit Red Bull.

Bereits am Vortag hatte Max Verstappen den verbalen Warnschuss abgefeuert: „Ich glaube, einige müssen langsam aufwachen“, sagte der Weltmeister nach Platz drei im Qualifying zum Große Preis von Ungarn . „Nicht alle“ im Team hätten den Ernst der Lage erkannt. „Sie wissen, dass ich realistisch bin und nicht nach Ausreden suche. Aber da sind wohl nicht alle im Team auf der gleichen Wellenlänge.“

Fest steht: Die Stimmung war schon mal besser bei Red Bull. Das groß angekündigte Update für den Ungarn-GP – für die Katz! Auf dem Weg zu Platz fünf im Rennen am Sonntag beschwerte sich der dreimalige Weltmeister gleich mehrfach über sein Auto.

„Ich kann nicht bremsen und auch nicht in die Kurven reinfahren“, polterte Verstappen zunächst. Oder: „Ich bin Brake Bias 5 und dieses Ding lenkt einfach nicht ein. Unglaublich.“

Max Verstappen erlebte in Ungarn ein Wochenende zum Vergessen

Verstappen fühlt sich im Stich gelassen

Was mit so einem Mindset im Hinterkopf passiert, ist eigentlich nur logisch. Verstappen fährt längst am Limit – und geht dann natürlich auch drüber.