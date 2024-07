Formel 1: Crash! Ferrari-Pilot sorgt für Schrecksekunde

Schreckmoment für Charles Leclerc! Der Ferrari-Pilot crashte im zweiten Freien Training in Ungarn nach rund 15 Minuten in die Leitplanken. Der Monegasse kam auf dem Weg zu Kurve fünf ins Schleudern und krachte in die Streckenbegrenzung. Anschließend musste das Training für eine Viertelstunde unterbrochen werden, um die Leitplanken zu reparieren.

