Formel 1: Presse wähnt Zeitenwende: "Die Musik ändert sich"

von SPORT1 22.07.2024 • 20:03 Uhr Nach dem Ungarn-GP liegen bei Max Verstappen die Nerven blank, auf der Gegenseite feiert McLaren einen Premieren-Sieg, den allerdings auch nicht jeder genießen kann. Nach dem Rennen in Budapest dominiert der Zoff.

Ohne Zweifel, der Große Preis von Ungarn wird in der Formel-1-Welt noch lange in Erinnerung bleiben - für Weltmeister Max Verstappen weniger positiv, als für Premieren-Sieger Oscar Piastri. „Die Musik ändert sich, Red Bull ist nicht mehr der Alleinherrscher der Formel 1″, erkennt die Presse folgerichtig.

Für McLaren bleibt das Rennen allerdings trotzdem eines der „umstrittensten Rennen in der Geschichte des Teams“, nach dem es aufgrund der internen Taktik dicke Luft beim Rennstall gibt. SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen vom „Freud und Leid der unterhaltsamen F1-Seifenoper in Budapest“ zusammengetragen.

ENGLAND

Daily Mail: „Lando Norris beugte sich in Ungarn drei Runden vor Schluss den Anweisungen des Teams und ermöglichte seinem McLaren-Garagenkollegen Oscar Piastri den ersten Sieg - in einem der umstrittensten in der Geschichte des Teams.“

The Guardian: „Für Oscar Piastri wird sein erster Sieg in der Formel 1 beim Großen Preis von Ungarn ein Moment sein, den er lange auskosten wird. Für seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris hingegen hätte er nicht schmerzhafter sein können, denn der Brite biss die Zähne zusammen und musste einen möglichen Sieg aufgeben, weil er für das Team spielte. Freud und Leid also in einer enorm unterhaltsamen F1-Seifenoper in Budapest.“

The Sun: „Lando Norris kämpfte mit seinem eigenen McLaren-Team, bevor er schließlich Oscar Piastri seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt überließ. Der 24-jährige Brite widersetzte sich bis zwei Runden vor Schluss den Anweisungen seines Teams und ließ erst dann Piastri mit frischeren Reifen passieren, obwohl er fast sechs Sekunden Vorsprung hatte.“

The Telegraph: „Ein wütender Lando Norris musste den zweiten Formel-1-Sieg seiner Karriere abgeben, nachdem er eine Anweisung des McLaren-Teams befolgt hatte, um Oscar Piastri den Sieg in einem umstrittenen Großen Preis von Ungarn zu ermöglichen.“

NIEDERLANDE

AD: „Ein schwer frustrierter Max Verstappen konnte beim Großen Preis von Ungarn nicht um den Sieg mitfahren. Der Red-Bull-Pilot verpasste in Budapest aufgrund einer schlechten Strategie und einer späten Berührung mit Lewis Hamilton sogar das Podium. Oscar Piastri holte seinen ersten F1-Sieg.“

De Telegraaf: „Oscar Piastri hat einen sehr spannenden Großen Preis von Ungarn gewonnen. Es ist der erste Sieg in der Formel 1 für den McLaren-Piloten, der den ersten Platz auf Wunsch des Teams von seinem Stallgefährten Lando Norris ‚zurückbekam‘. Ein wütender Max Verstappen überquerte die Ziellinie auf dem fünften Platz.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Verstappen, ein Sonntag zum Vergessen. Wenn die Formel 1 ein Teamsport ist, muss Supermax dies berücksichtigen und nicht kindisch sein. Nervosität kommt ihn teuer zu stehen: Er begeht Fehler, ärgert sich und das Team rügt ihn.“

Corriere dello Sport: „Die Musik ändert sich, Red Bull ist nicht mehr der Alleinherrscher der Formel 1. Das Team bräuchte einen Piloten, der es in die Hand nimmt, wie Hamilton es mit Mercedes getan hat. Doch Verstappen ärgert sich und zeigt nur all seine Arroganz.“

Tuttosport: „Verstappen rastet aus, beschuldigt sein Red-Bull-Team und landet auf dem fünften Platz. Er verliert das Duell um Platz drei gegen Hamilton und Leclerc. Supermax bekommt ärgerlichen Frust zu spüren.“

Corriere della Sera: „Der Sturz des Königs: Verstappen führt den Krieg gegen all seine Rivalen und muss eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Der WM-Titel ist für den Niederländer keine Gewissheit mehr. Schade, dass beim Angriff auf Supermax Ferrari nur eine Beobachterrolle spielt.“

La Stampa: „Das Duell mit Verstappen beflügelt Hamilton. Der Niederländer verliert die Geduld und Sir Lewis feiert seinen 200. Podiumsplatz. Supermax fällt durch Überheblichkeit und Arroganz auf.“

Oscar Piastri hat in Ungarn seinen ersten F1-Sieg geholt

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „Maximale Punktezahl für den Formel-1-Rennstall von McLaren – wenngleich der Haussegen nach teaminternen Überhol-Anweisungen etwas schief hängen dürfte! Oscar Piastri feierte am Sonntag am Hungaroring den ersten Rennsieg seiner Karriere. Der Australier jubelte vor seinem britischen Teamkollegen Lando Norris und dessen Landsmann Lewis Hamilton von Mercedes. Max Verstappen erlebte indes einen Tag zum Vergessen, der Weltmeister wurde am Ende Fünfter.“

SCHWEIZ