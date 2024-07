Hamilton reagiert auf Coming-Out von Ralf Schumacher

Dass sich Ralf Schumacher öffentlich geoutet hat, wertet Lewis Hamilton als positives Signal. Er erinnert aber auch an kritische Kommentare des Ex-Rennfahrers in seine Richtung.

Lewis Hamilton hat Ralf Schumacher für dessen Coming-Out gelobt. „Es zeigt, dass wir endlich in einer Zeit sind, in der man diesen Schritt wagen kann“, sagte der Rekordweltmeister der Formel 1 vor dem Großen Preis von Ungarn vor den Toren von Budapest.

Er würzte sein Kompliment aber auch mit einem kleinen Seitenhieb an den sechsmaligen Grand-Prix-Sieger, der am vergangenen Sonntag mit einem Instagram-Post seine Liebe zu einem Mann öffentlich gemacht hatte.

Hamilton mit kritischem Konter gegen Schumacher

„Alles fing an, als Seb (Sebastian Vettel, d. Red.) und ich hier in der Startaufstellung standen und dagegen gekämpft haben, was die Regierung hier tut“, sagte der Brite mit Blick auf die ungarische Politik unter der dem Rechtsnationalisten Viktor Orban, der gegen Homosexualität in seinem Land vorgeht.