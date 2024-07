"Lieber zu einem Mittelfeldteam" - Sainz' Zukunft geklärt?

von SID 25.07.2024 • 16:02 Uhr Am liebsten würde der scheidende Ferrari-Pilot Carlos Sainz nach ganz oben. Noch ist aber nichts entschieden.

Ferrari-Pilot Carlos Sainz bleibt auch im nächsten Jahr in der Formel 1 - zumindest wenn es nach ihm geht. „Ein Sabbatical ist nicht mal in meinem Kopf“, sagte der Spanier am Donnerstag. Noch immer hat sich Sainz für kein Cockpit für 2025 entschieden. Angeblich hat er mehrere Angebote vorliegen.

"Ich liebe die Formel 1 und ich würde lieber zu einem Mittelfeldteam gehen und helfen, als ein Jahr lang dritter Fahrer für irgendwen zu sein", sagte Sainz. Vor allem Gerüchte um Audi bzw. Sauber und Alpine häufen sich, aber auch Mercedes soll interessiert sein.

Sauber hat immerhin erst am Dienstag angekündigt, dass ab dem 1. August Ex-Ferrari-Teamchef Mattia Binotto das Ruder übernimmt. Sainz und der Italiener kennen sich bereits aus einer gemeinsamen Zusammenarbeit bei der Scuderia in den Jahren 2021 und 2022.

Formel 1: Sainz lässt sich Zeit

Doch das würde "nicht wirklich" etwas ändern, erklärte der 29-Jährige: "Ich denke, meine Zukunft wird immer noch diskutiert und natürlich sehr sorgfältig analysiert, und es gibt Veränderungen in vielen Teams, sodass ich mir einfach noch Zeit lassen werde, um eine Entscheidung zu treffen."

Das Warten geht also weiter. Am liebsten würde Sainz offenbar nach ganz oben. "Meine beste Option für das nächste Jahr wäre ein Auto, mit dem ich die Meisterschaft gewinnen kann, was meine oberste Priorität ist", sagte er. Bei Ferrari wird er im nächsten Jahr durch Rekordweltmeister Lewis Hamilton ersetzt.

Sainz für Perez zu Red Bull?

Bei Mercedes wäre dann der Platz des Briten neben George Russell (Großbritannien) frei. Die Verantwortlichen der Silberpfeile beschäftigen sich aber auch mit Toptalent Andrea Kimi Antonelli (Italien), der bereits Mercedes-Nachwuchsfahrer ist.