Pressestimmen zur Formel 1: „Hamilton treibt Dämonen aus“

von SID 08.07.2024 • 23:01 Uhr Lewis Hamilton triumphiert nach einer langen Durststrecke bei einem historischen Formel-1-Rennen in Silverstone. Die internationale Presse huldigt dem Coup des siebenmaligen Weltmeisters.

57 Rennen und 945 Tage hat es gedauert, ehe Lewis Hamilton wieder ein Rennen in der Formel 1 gewinnen konnte. Mit seinem neunten Sieg in Silverstone, kein Fahrer konnte auf einer Strecke häufiger gewinnen, gelang dem ehemaligen Dominator nicht nur Historisches. Es war einer der wohl emotionalsten Siege in der Karriere des Mercedes-Piloten.

Auch die internationale Presse schwärmt vom spektakulären Rennwochenende in Großbritannien. Die Pressestimmen zur Formel 1 im Überblick:

ENGLAND

Daily Mail: „Lewis Hamilton ist wieder der König von Silverstone! Tränen, wie er sie noch nie geweint hat, Emotionen, die zurückreichen bis zu dem Tag, der sein Leben auf den Kopf stellte: Abu Dhabi 2021, die Nacht der Schande. Hamilton war zwei Jahrzehnte lang der Liebling von Silverstone, und 164.000 Seelen hießen ihn bei seiner Heimkehr willkommen.“

The Guardian: „Es war unverkennbar, was dieser Sieg für Hamilton und auch für das Publikum bedeutete, das ihn über die Ziellinie brüllte. Das war Sport als Emotion in Großformat, die perfekte Bühne für das perfekte Drama, ein intensives, packendes Theaterstück, das wohl alle außer den härtesten Herzen berührte.“

The Sun: „LEW BEAUTY. Hamilton bricht in Tränen aus, als er beim britischen Grand Prix Geschichte schreibt. Wer Max Verstappen abschreibt, kann das nur auf eigene Gefahr tun: Der Red-Bull-Hai jagte mal wieder seine Beute und überholte Norris spät.“

The Telegraph: „Lewis Hamilton treibt die Dämonen von Abu Dhabi aus, als die jahrelang angestaute Wut in Silverstone verfliegt. Es mag der neunte Sieg in Silverstone gewesen sein, der 104. in der Karriere - aber Gewinnen wird nie langweilig. Nicht, wenn man durchgemacht hat, was er durchgemacht hat. Lando Norris und McLaren brechen unter dem Druck des WM-Kampfes mit Verstappen zusammen. Sie haben Red Bull den Kampf angesagt, lassen die Siege aber wegen mangelnder Rücksichtslosigkeit liegen.“

NIEDERLANDE

AD: „Ein Märchen in der Formel 1: Lewis Hamilton gewinnt noch einmal im Mercedes - wer hätte das gedacht? Dass er in den finalen Runden seinen Erzrivalen Verstappen hinter sich hält, macht die Geschichte so richtig rund.“

De Telegraaf: „Mercedes im siebten Himmel. 945 Tage, so lang musste Lewis Hamilton auf einen Sieg warten. Und plötzlich gibt es auch für seinen Noch-Arbeitgeber Raum für jede Menge Optimismus.“

FRANKREICH

L‘Équipe: „Die Rückkehr des Königs! Meister von Silverstone, ältester Formel-1-Sieger im 21. Jahrhundert, nach 945 Tagen Durststrecke: Lewis Hamilton schlug in seiner Heimat zurück.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Sir Hamilton ist wieder auferstanden! Selten war er nach einem Sieg so bewegt. Der Pilot der Rekorde schreibt weiter Formel-1-Geschichte.“

Corriere dello Sport: „Hamilton kämpft wie ein Löwe und siegt. Er beweist einmal mehr, ein großartiger Champion zu sein.“

Corriere della Sera: „Ekstase für Hamilton nach 945 Tagen ohne Sieg: Der englische König ist zurück! Noch nie hatte er so lang auf einen Sieg warten müssen. Neuer Flop für Ferrari, Leclerc stürzt in die Depression.“

La Repubblica: „Der englische Patient Hamilton ist nicht am Ende. Nach einer Wanderung durch die Wüste ist er wieder der Kaiser von Silverstone. Hier feiert er seinen neunten Erfolg, den 104. Sieg einer Bilderbuch-Karriere, die Hamilton bei Ferrari fortsetzen will.“

ÖSTERREICH

Der Standard: „Mit seinem ersten Formel-1-Sieg seit 945 Tagen ist Lewis Hamilton ausgerechnet beim Heimrennen der ersehnte Befreiungsschlag gelungen. Der 39-Jährige verdrückte nach seinem neunten Triumph in Silverstone sogar Freudentränen, selten wurde der Rekordweltmeister bei einem seiner 104 Grand-Prix-Siege so emotional.“

SCHWEIZ

Blick: „Hamilton weint in den Armen seiner Eltern. Es ist das Sommermärchen in der Formel 1.“

SPANIEN

Marca: „Lewis Hamilton ist nach zweieinhalb Jahren Dürre wieder an die Spitze der Formel 1 zurückgekehrt. Der siebenmalige Weltmeister gewann den Großen Preis von Großbritannien in einem wahren Festival in Silverstone.“

El Pais: „Hamilton wird mit einem donnernden Triumph in Silverstone wiedergeboren.“