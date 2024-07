Formel 1: Hamilton beendet Mega-Durststrecke und schreibt Geschichte

Mercedes-Star Lewis Hamilton siegt erstmals seit Dezember 2021 in der Formel 1. Der Brite gewinnt sein Heimrennen in Silverstone und darf nach 57 Rennen ohne Sieg wieder jubeln.

Mercedes-Star Lewis Hamilton siegt erstmals seit Dezember 2021 in der Formel 1. Der Brite gewinnt sein Heimrennen in Silverstone und darf nach 57 Rennen ohne Sieg wieder jubeln.

Der Fluch ist beendet! Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen und erstmals seit Dezember 2021 wieder ein Rennen in der Formel 1 gewonnen. Der letzte Erfolg stammt vom 5. Dezember 2021 aus Saudi-Arabien. Die Mega-Durststrecke von 57 Rennen und 945 Tage ohne Sieg ist Geschichte.

Mit dem Sieg schrieb Hamilton zugleich Geschichte, denn der Brite gewann als erster Fahrer neunmal auf einer Strecke - und dies bei seinem Heimrennen in Silverstone. Insgesamt war sein 104. Rennsieg. Die Freude nach dem Heimerfolg war riesig! Am Funk jubelte der 39-Jährige lautstark mit seinem Team: „Das bedeutet mir sehr viel.“

Verstappen kassiert spät McLaren-Star

Als er daraufhin in die Boxengasse fuhr und aus seinem Auto ausstieg, hielt er zunächst die britische Flagge hoch und lief daraufhin zu den auf ihn wartenden Mechanikern. Sie herzten den siebenmaligen Weltmeister. Im Anschluss sagte er emotional: „Seit 2021 habe ich jeden Tag versucht, wieder in die Spur zu kommen und habe dafür hart gearbeitet. Ich wollte unbedingt in meinem letzten Jahr bei Mercedes diesen Sieg für das Team holen, weil ich es liebe und schätze.“