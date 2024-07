Schumacher-Coming-out: Politiker sorgt für Wirbel

Dietmar Bartsch hat auf das Coming-out von Ralf Schumacher mit Kritik reagiert und sich dafür selbst einen Rüffel eingehandelt. Was war passiert? Nachdem sich der frühere Formel-1-Fahrer am Sonntag erstmals zu seiner Homosexualität bekannt hatte, monierte der Politiker der Linken einen „falschen Zeitpunkt“ und fügte in einem Post auf der Plattform X an: „Warum am Tag des EM-Endspiels, des Wimbledon-Finals? Normalität bitte, nicht ‚zelebrieren‘.“