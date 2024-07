Schumachers Coming Out: So emotional reagiert sein Sohn!

von SPORT1 15.07.2024 • 12:04 Uhr Der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher outet sich und bekommt dafür viel Zuspruch. Auch sein Sohn David reagiert sehr emotional.

Nach seinem überraschenden Coming-Out am Sonntagabend hat Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher viel Zuspruch bekommen. So reagierte auch Sohn David sehr emotional auf die Bekanntmachung seines Vaters.

„Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100% hinter dir Papa und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.“

Gutes Verhältnis zu Vater Ralf Schumacher

Genau wie sein Vater bekommt auch David viel Zuspruch für seine Äußerung: „Wundervolle Worte für deinen Papa , die zeigen dass einfach nur Liebe wichtig ist!“, heißt es. „Dein Vater kann stolz auf dich sein! Tolle Worte“, findet ein anderer Follower.

Formel-1-Legende Schumacher liebt einen Mann

Der sechsmalige Grand-Prix-Sieger Schumacher hatte am Sonntag auf seinem Instagram-Kanal ein Bild veröffentlicht, das ihn Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Beide blicken von der Kamera weg in den Sonnenuntergang. „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann“, schrieb Schumacher dazu.

Innerhalb weniger Stunden hatten sich über 16.000 Kommentare unter dem Post von Schumacher befunden, darunter waren auch einige Prominente.

Rund eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung hatte die mit Schumacher befreundete TV-Persönlichkeit Carmen Geiss bestätigt, was viele User in den Kommentaren zuvor schon vermutet hatten: „Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz“, schrieb sie in einem Post, den Schumacher selbst wiederum mit Herzen zusammen in seiner Story teilte.

TV-Stars gratulieren Schumacher

Auch zahlreiche Stars aus der TV-Branche gratulierten dem Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher zu seinem mutigen Schritt. Schlagerstar Ross Antony (50), der ebenfalls seit Jahren mit einem Mann zusammenlebt, kommentierte: „Lass die Liebe Liebe sein.“ Fernsehmoderatorin Marlene Lufen (53) hinterließ in den Kommentaren ein freudiges „Wie schön“. Model Giulia Siegel (49) jubelte indes: „Yes, yes, yes. Ich freue mich so sehr für euch/dich.“