Weltmeister-Potenzial verschenkt? "Immer zur falschen Zeit im falschen Auto"

Wenn es nach Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner geht, hätte Nico Hülkenberg in der Formel 1 ganz Großes gelingen können. „Wenn er etwas mehr Glück gehabt und in jungen Jahren in einem guten Auto gesessen hätte, hätte er Weltmeister werden können“, spekulierte der Südtiroler im Podcast The Red Flags.