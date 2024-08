Nächster Paukenschlag bei Red Bull - spektakulärer Wechsel in der Formel 1

Red Bull verliert eine weitere Schlüsselfigur in der Formel 1. Sportdirektor Jonathan Wheatley wird den Rennstall verlassen. Über seine neue Aufgabe wird schon spekuliert.

Erneut große News in der Formel 1: Red Bulls langjähriger Sportdirektor Jonathan Wheatley wird das Weltmeisterteam verlassen und sich wohl Audi anschließen. Wie der österreichische Rennstall am Donnerstag mitteilte, bleibt der 57-Jährige bis Ende 2024 in seiner Rolle, um sich dann einer „neuen Herausforderung“ zu stellen: Der des „Teamchefs“ beim deutschen Hersteller. Audi allerdings wollte dies auf SID-Anfrage weder bestätigen noch kommentieren.