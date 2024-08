Formel 1: Trucks von Hülkenberg-Team beschlagnahmt

Nach dem Großen Preis der Niederlande in Zandvoort gab es Aufregung beim US-Rennstall Haas. So beschlagnahmte die niederländische Justis die Trucks des Formel-1 -Teams.

Probleme mit Ex-Sponsor Mazepin

Gerichtsvollzieher im F1-Fahrerlager

Dabei drängt die Zeit: Bereits am Freitag werden in Monza die freien Trainingseinheiten absolviert, am Sonntag (15.00 Uhr) folgt dann der Große Preis von Italien. Am Donnerstag ist der Medientag in Italien, bereits ab Mitte der Woche bauen die Teams im Normalfall auf.