Formel 1: Verstappen-Krise immer schlimmer - Norris verdirbt Oranje-Party

Max Verstappen muss sich auch bei seinem Heimrennen geschlagen geben. Lando Norris verdirbt die Oranje-Party in Zandvoort und siegt trotz eines verpatzten Starts.

Der Negativlauf von Max Verstappen hält an: Der Weltmeister hat auch bei seinem Heimrennen in Zandvoort, dem 200. Grand Prix seiner Formel-1 -Karriere, den Sieg verpasst. Der Niederländer musste sich einmal mehr Lando Norris im McLaren geschlagen geben und belegte Platz zwei.

Doch im Rennverlauf war der 24-Jährige nicht zu halten und mit Abstand der schnellste Fahrer. Mit mehr als 22 Sekunden Vorsprung fuhr Norris jubelnd über die Ziellinie, Verstappen dagegen wartet nun schon fünf Rennen in Folge auf einen Sieg - eine solche Serie gab es für ihn seit 2020 nicht mehr.

Am Sky -Mikrofon erklärte er allerdings auch: „Man will immer etwas Besseres erreichen. Wir hatten einen guten Start, aber nach ein paar Runden war es recht deutlich, dass wir heute einfach nicht schnell genug waren.“

Verstappen landete vor Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari, der etwas überraschend Dritter wurde. Der stärker eingeschätzte Oscar Piastri (Australien) landete dahinter. Die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton (beide Großbritannien) fuhren diesmal deutlich am Podium vorbei.

Formel 1: Hülkenberg verpasst knapp die Punkte

Nico Hülkenberg verpasste die Punkte knapp, der Haas-Pilot aus Emmerich wurde Elfter. Verstappens zuletzt schwacher Teamkollege Sergio Perez, über dessen Aus in der Sommerpause spekuliert worden war, kam als Sechster ins Ziel.

In der Weltmeisterschaft liegt Verstappen nach dem 15. von 24 Rennen noch immer recht komfortabel in Führung. 70 Punkte beträgt sein Polster auf Norris, doch auf dem Weg zum vierten WM-Titel nacheinander wartet noch einige Arbeit auf Verstappen, der in seinem 200. Grand Prix den Sieg verpasste.