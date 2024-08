Formel 1: Wolff spricht Klartext über Verstappen-Wechsel

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Rande des Formel-1-Wochenendes in Zandvoort angedeutet, dass ein zukünftiger Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes gut vorstellbar ist. Die Tür für eine Zusammenarbeit bliebe demnach offen.

„Max ist ein außergewöhnlicher Fahrer“

„Wir haben die ganze Zeit in einem offenen Dialog gestanden“, fügte Wolff hinzu: „Max ist ein außergewöhnlicher Fahrer, und natürlich wäre es eine interessante Perspektive, ihn eines Tages bei uns zu haben. Aber wir haben uns entschieden, unseren Fokus zunächst auf die kommende Saison zu legen und dort unsere Aufstellung festzulegen.“

Toto Wolffs besondere Beziehung zur Familie Verstappen

„Hoffentlich wird es unser Team für 2026 und darüber hinaus sein. Doch das schließt nicht aus, dass Max 2026 oder später zu uns kommen könnte, da wir uns weiterhin alle Optionen offenhalten wollen, genauso wie er es tut. Was mir an unseren Gesprächen gefallen hat, war die Offenheit. Alles lag stets auf dem Tisch“, so der 52-Jährige